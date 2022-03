Veja vídeo: Natália surta e causa quebradeira no BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O clima ficou tenso durante a festa do líder Lucas, nesta quarta-feira (16), no “BBB22“. Logo no início, Natália acabou bebendo demais, discutiu com Lina, uma de suas amigas na casa. A sister chutou portas e arremessou coisas no quarto Grunge e na cozinha, onde ela chegou a pegar uma cadeira e jogar no chão.

Momentos antes, Natália foi carregada pelas sisters para dentro da casa, já bastante bêbada. “Ela virou a garrafa de champanhe toda e não comeu nada”, disse Lucas.

Natália ficou incomodada com o cuidado que os brothers e sisters estavam tendo com ela e acabou brigando com Lina, chamando ela de ‘desleal’. Depois, disse para Jessilane que Lina “está tentando tirar você de mim”.

A sister chutou as portas do quarto grunge enquanto Laís e Jessi tentavam acalmá-la. Na sequência, ela pegou um objeto na cozinha e bate com ele na mesinha onde estava, e depois chegou a jogar uma cadeira no chão, até ser abraçada por Eslovênia, que tentava segurá-la.

Veja o momento da confusão:

Dá pra ver nesse vídeo a mão dela, se foi intencional ou não, mas agrediu. Maria foi expulsa por muito menos pic.twitter.com/6ic060ey21 — Taisa. (@TaisaComenta) March 17, 2022

17) Na cozinha, Natália precisa ser contida por Laís e Eslovênia. Ao ver a cena, Lina tenta se reaproximar de Natália, mas Eslovênia pede que ela se afaste para não piorar a situação. Laís passa a acalmar Lina. #BBB22 https://t.co/4hnAfMmDsH — Tracklist (@tracklist) March 17, 2022

BBB22: Natália bebe, briga com Lina e protagoniza barraco durante festa do líder pic.twitter.com/E2KfoZEmpV — AM POST (@portalampost) March 17, 2022

15) Depois que Lina sai do quarto, Natália se estressa com Jessilane e a briga toma proporções gigantescas. #BBB22 pic.twitter.com/x1Z3vAFi8G — Tracklist (@tracklist) March 17, 2022

