Veja vídeo: No Amazonas, Flávia Alessandra se aventura em cipó e curte águas do rio Negro: “Bem-vindo à selva”

Redação AM POST

A atriz Flávia Alessandra está curtindo as férias com a família no Amazonas e entrou no clima selvagem, ficando pendurada em um cipó. Ela está viajando com o marido, Otaviano Costa, e a caçula Olívia, compartilhando os momentos nas redes sociais.

“Bem-vindo à selva”, escreveu em inglês, na sequência de fotos e vídeos que postou nesta quarta-feira (28). Além da experiência no cipó, ela mostrou a vista do voo de chegada, em um avião particular, e o passeio de barco que fez nas águas do rio Negro.

Na terça-feira (27), quando chegou em Manaus, a atriz colocou um maiô e elogiou o local. “No coração do nosso país, a Amazônia. Assistir ao pôr-do-sol do flutuante. O encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Oli(via) achando que é boto! Os momentos mais especiais que alguém pode vivenciar no Brasil”, postou.