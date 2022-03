Veja vídeo: No BBB 22, Laís desabafa com Gustavo: ‘tem que descobrir um paredão que Arthur sai’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após a eliminação de Jade Picon (20), Laís Caldas ficou abalada e se consolou com Gustavo Marsengo. Deitada com o brother, a médica refletiu sobre o rumo do jogo ao mais um integrante do quarto Lollipop ser eliminado.

“O que tu ia falar? Fala logo. Aproveita que eu tô na merda, no fundo do poço e não tem buraco para cavar”, disse Laís. “Será que vale a pena continuar com esse negócio de quarto?”, questionou Gustavo.

O ex-Casa de Vidro, então, declarou torcida para Laís para que ela conquiste sua primeira liderança no jogo. “Eu quero. Preciso porque se Arthuzinho pegar, eu estou diretinho no paredão e tu vai morrer de saudade”, disse ela.

A sister comentou sobre favorito da edição. “Não acho que seja o Arthur. Tem que descobrir um Paredão que o Arthur sai. Claro que tem pessoas lá que gostam muito dele. Será que um Paredão ele, Scooby e Lina ou Eslô? Talvez, quem sabe”, especulou.

