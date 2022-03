Veja vídeo: Pabllo Vittar desfila com bandeira de Lula no Lollapalooza

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A cantora Pabllo Vittar, ao final de sua apresentação no Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, capital paulista, nesta sexta-feira (25), desfilou pela plateia segurando uma toalha em homenagem ao ex-presidente Lula (PT).

Antes de deixar o palco, Pabllo Vittar ainda desceu e caminhou no meio da plateia, onde pegou uma toalha vermelha com o rosto do ex-presidente Lula. O ato, já no fim do show, gerou alguns gritos a favor do petista, e contrários ao atual, que se misturaram com os aplausos à artista.

Em outros momentos do show, a cantora também fez um “L” com a mão, em referência ao petista.

Essa não é a primeira vez que a drag demonstra apoio a Lula. Anteriormente, a cantora já disse que ele será seu candidato na eleição presidencial deste ano e que espera poder cantar em sua posse.

Veja vídeo:

É Lula pic.twitter.com/602FZdDAC7 — Cris (@crisvector) March 25, 2022

*Com informações da Fórum