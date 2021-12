Veja vídeo: Participante de reality da Netflix é flagrado fazendo sexo em banheiro de boate

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Thiago Rocha, participante do reality Casamento às Cegas Brasil, foi flagrado no domingo (26) fazendo sexo no banheiro com uma mulher em uma boate, em Santa Catarina, e armou o barraco ao ser retirado pelos seguranças.

Continua depois da Publicidade

Em um vídeo divulgado pelo colunista Léo Dias, Thiago aparece em uma discussão com seguranças após ter sido flagrado fazendo sexo no banheiro da balada com uma fã.

“Os seguranças queriam me expor para todos da casa saindo pelado, aí eu me revoltei e falei que não. Aí foi aquela agressão, começando da parte deles quando me neguei. Quando me colocaram para fora, me aplicaram um enforcamento no pescoço e me jogaram no chão, quando acordei virei num demônio e fui tirar satisfação com eles”, explicou o ex-Netflix ao colunista.

Com a repercussão do vídeo, Thiago resolveu se pronunciar publicamente em suas redes sociais.

Continua depois da Publicidade