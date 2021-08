Veja vídeo: Polícia diz ter achado Sérgio Hondjakoff em cárcere privado em clínica de reabilitação, mas ator nega

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil afirma ter encontrado ontem (4) o ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por fazer o personagem Cabeção em “Malhação”, da TV Globo, em cárcere privado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, onde dois funcionários foram presos e os donos vão responder por sequestro.No entanto, nesta quinta-feira (5), o artista divulgou um vídeo em uma rede social dizendo que não estava no local.

O Ministério Publico fechou a clínica durante operação nessa quarta-feira (4) e encontrou 46 pessoas mantidas trancadas em quartos sem acesso às chaves.

Segundo o MP, a clínica é investigada por tortura e internação forçada, além de maus-tratos. Os internos relataram que eram obrigados a assinarem documentos afirmando estarem no local por vontade própria.

De acordo com o G1, o nome completo do ator, incluindo a filiação, consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso na Polícia Civil.

O artista divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que não estava na clínica de reabilitação. “Oi, pessoal. Boa tarde. Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado. Estou em Resende com a minha mãe, curtindo essas férias de inverno. Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, e da minha tia. Estou com muita saudade de vocês. Quando essa pandemia passar, espero revê-los na telinha, nos telões… Estamos juntos”, disse o ator.

A última postagem de Sérgio Hondjakoff, antes da divulgação do caso, foi feita no dia 10 de maio, com uma mensagem de parabenização a Cauã Reymond. No post, estava uma foto dos dois juntos na época de “Malhação”.