Veja vídeo: Psirico e Samba Trator se envolvem em briga generalizada

Uma briga generalizada chocou fãs na noite deste domingo (16/10) no evento Samba da Feira, na Bahia. As bandas Psirico e Samba Trator trocaram agressões em cima do palco durante o evento. Segundo um dos empresários do segundo grupo, a confusão teria começado após integrantes da banda terem tentado cumprimentar o cantor Márcio Victor, do Psirico.

Em entrevista ao portal G1, o empresário também afirmou que Márcio Victor não se envolveu na confusão. Nas imagens, integrantes dos dois grupos se agridem com socos e empurrões.

Fãs relataram o choque ao presenciar a briga nas redes sociais: “Tava nesse show e fiquei sem acreditar quando vi o pau quebrando. O negócio foi feio. Um desrespeito com o público.”

Mesmo com a briga, pessoas presentes no local relataram que as apresentações foram retomadas. No entanto, tiros foram ouvidos do lado de fora e o evento precisou ser cancelado.

