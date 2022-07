Veja vídeo: Roberto Carlos se irrita com conversa em show e manda fã calar a boca

O cantor Roberto Carlos se irritou com alguns fãs que estavam presentes em um show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (13/7). Durante a apresentação da música Como é grande o meu amor por você, o Rei chega a mandar as pessoas calarem a boca.

Em entrevista ao site G1, o assessor de imprensa do cantor explicou o ocorrido e disse que um grupo de dezenas de fãs deixaram as cadeiras e foram para perto do palco, onde começaram a conversar. O barulho deixou Roberto “totalmente desconcentrado”, segundo o assessor.

De acordo com o assessor, Roberto chegou a pedir que os fãs fizessem silêncio, mas não adiantou. Momentos depois, no meio de um refrão de Como é grande o meu amor por você, o Rei deixou o microfone e gritou para os fãs calarem a boca.

A apresentação no Rio estava marcada para ocorrer no dia 6 de julho, mas foi adiada para dia 13 após o cantor contrair covid-19.

O Rei mostrando que é gente como a gente pic.twitter.com/MlB0fqQCuD — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 14, 2022

Fonte: Correio Braziliense