Veja vídeo: Ruivinha de Marte e Lucas Santos se desentendem em ‘A Fazenda 14’

Redação AM POST

Durante a noite deste domingo (25), Ruivinha de Marte e Lucas Santos discutiram durante a gravação da dinâmica do “rançômetro” em “A Fazenda“.

Por conta disso, ao voltarem para a sede, os dois decidiram conversar para resolver os problemas entre eles. No entanto, os peões continuaram discordando de alguns aspectos.

No quarto, Ruivinha de Marte estava sendo amparada por Thomaz Costa, Ingrid Ohara e Bárbara Borges quando Lucas Santos chegou ao quarto para conversar com ela. Antes, a influenciadora acusou ele de a tratar mal dentro do reality. No entanto, segundo ela, eles se encontraram antes do confinamento e o ator teria chegado a sugerir uma parceria entre eles.

Ao sentarem para conversar, Lucas afirmou que nunca tratou a peoa mal dentro do jogo. Ruivinha, então, reforçou que sentiu que ele não a tratou bem. “Eu sou esse tipo de pessoa, tudo que eu tenho pra falar eu falo na cara. Lá você tava me atacando e eu me defendi. Eu não vou apanhar quieto“, retrucou.

“Eu, Lucas, não tenho nada contra Anny. Aqui dentro você optou por um partido e eu optei por outro. Nada impede que a gente tenha essa conversa“, acrescentou ele.

Ruivinha continuou dizendo que aquela era a opinião dele. “E o que mais me deixou brava foi o jeito que você me puxou pro ‘SPA’, já veio me atacando, falando coisas horríveis“, comentou. “Aqui a gente tem que ser forte o suficiente pra aguentar pancada. E a gente tá aguentando pancada todo santo dia, e você sabe disso“, rebateu Lucas.

O peão, ao notar que a participante estava emocionalmente abalada, tentou fazê-la entender que era preciso ser forte para continuar no reality. “Ninguém valoriza nosso lado de ser humano. Se a gente demonstrar fraqueza, a gente é jogado aos leões. É isso que eu sempre falei pra você”, comentou.

“Eu sinto que você pode mais. Estou humildemente vindo aqui, olhando no teu olho e falando: ‘Ann, não quero teu mal’”, encerrou.

*Com informação PopOnline