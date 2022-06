Veja vídeo: Sérgio Hondjakoff aparece alterado e ameaça matar o próprio pai com um bastão

Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido nacionalmente com o personagem Cabeção da novela Malhação (1995-2022), teve uma crise de abstinência na última segunda-feira (6/6) e fez uma live nas redes sociais.

Nas imagens, ele aparece bastante alterado e com falas confusas, e chega a ameaçar de morte o pai Francisco José de Mendonça com um bastão.

Na gravação, ele pede mil reais para o patriarcado com o objetivo de viajar para São Paulo. Revoltado, o ator diz que Francisco tem a obrigação de dar o valor, caso contrário seria obrigado a matá-lo.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, iniciou o artista, visivelmente descontrolado.

Na sequência, Sérgio muda de cenário e mostra o bastão em mãos. O homem tenta desviar da câmera do filho enquanto ele começa a fazer as ameaças.

“Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”, declarou ele, recebendo a negativa de Francisco.

A publicação foi apagada do perfil de Hondjakoff, mas as imagens já haviam se espalhado nas redes sociais.

Luta contra o vício em drogas e álcool

A luta de Sérgio Hondjakoff contra a dependência química se tornou pública em agosto de 2021, quando o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Civil interditaram uma clínica de tratamento para dependentes químicos em Pindamonhangaba, interior de São Paulo que mantinha seus 46 pacientes em cárcere privado, no qual ele estava internado.

Inicialmente, o ator chegou a gravar um vídeo para as redes sociais e disse que não estava no local. Porém, na sequência, ele admitiu ter mentido por estar envergonhado com a internação e o vício em álcool e drogas.

