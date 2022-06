Veja vídeo: Simone fala sobre Simaria em primeiro show sem a irmã após afastamento: “É difícil”

Após Simaria anunciar a decisão de fazer uma pausa da carreira por conta de motivos médicos, Simone fez seu primeiro show sem a irmã na noite de quinta-feira, 16, na Festa do Tomate em Paty dos Alferes, no interior do Rio de Janeiro. A cantora se emocionou ao falar sobre o momento em que elas estão vivendo.

“Vocês não imaginam como é difícil. Passar a vida inteira, desde os seis anos, cantando com a metade da sua vida. Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada Dona Mara e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior, que moravam em barraco de lona, pra buscar o sonho de cantar, de viver? Quero deixar nesse dia do seu aniversário minha irmã registrado que independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida”, disse Simone em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Simone canta parabéns para Simaria no palco em comemoração do aniversário da mesma. Simaria não pôde estar presente no momento, mas com certeza pôde sentir esse carinho de onde ela está! "Jajá eu estou voltando pra casa pra te encher de beijo, de amor e carinho"❤️‍🩹🥹 pic.twitter.com/HpoazfepDa — Acesso Simone  (@acessosimone) June 17, 2022

No dia em que Simaria completava 40 anos, Simone comentou sobre a dificuldade de fazer a apresentação sem a parceria, mas reforçou que sua relação com a irmã vai muito além da vida profissional.

“O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, mas tão grande, que eu sou capaz de dar a minha vida por sua vida. Espero nesse momento que você esteja vendo esse vídeo e que receba meu amor de longe e o amor dessas pessoas lindas desse evento. Parabéns ‘veinha’, que Deus te abençoe com alegria, saúde, paz… Já já estou voltando pra casa pra te encher de beijo, de carinho”, disse.

Mais cedo, a sertaneja explicou para os fãs nas redes sociais o motivo do afastamento de Simaria e avisou que seguiria cumprindo a agenda de shows sozinha.

O anúncio sobre a decisão de Simaria foi feito em nota oficial, por meio de sua produtora. “A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: ‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!’ Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”