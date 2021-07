Veja vídeo: Tirulipa diz que DJ Ivis merece segunda chance e apanha nas redes sociais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O humorista Tirulipa ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após publicar uma série de stories nessa sexta-feira (16) em que pedia o perdão e a segunda chance a DJ Ivis, preso na quarta-feira (14) por agredir a mulher. Em discurso religioso, Tirulipa disse que “precisou” entrar no assunto por causa das duas filhas e das mulheres do país e que não é justo o que o músico fez, “mas Deus vai tocar ele e esse cara vai voltar transformado um dia”.

Continua depois da Publicidade

“E a gente vai dar outra oportunidade sim. O mundo é de oportunidades, tem que perdoar, o mundo é do perdão, Jesus morreu na cruz por nós, perdoou todos os nossos pecados, a gente tem que perdoar. Seja como Jesus foi, faça como Jesus fez que não tem erro, você pode ter o dinheiro do mundo que tiver, o sucesso do mundo, sem Deus você não é nada”, disse.

DJ Ivis está preso desde a última quarta-feira (14) após ser acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Pamella Holanda, 27. Imagens de agressões dele chegaram a ser divulgados pela arquiteta e influenciadora no último domingo (11).

O vídeo de Tirulipa foi criticado por anônimos e famosos. A cantora Pocah, 26, disse no Instagram que já pensou igual a ele e recordou agressões que sofreu de um ex, concluindo que segunda chance de um agressor é continuar vivo e pagar pelo crime.

Continua depois da Publicidade

O músico Tico Santa Cruz, 43, chegou a xingar Tirulipa no Twitter. “Tomando dor de espancador de mulher? Vai a merda, rapaz”, afirmou. “Por que espancadores não lembram do Deus que eles evocam na hora que estão espancando mulheres?”.

Após a repercussão negativa em que foi bombardeado nas redes sociais o vídeo foi apagado e o humorista deu outra declaração neste sábado (17).

Continua depois da Publicidade

“Estou tranquilo dando uma cagada aqui. Para esclarecer, eu fui o primeiro a manifestar, entrar nas redes por conta das filhas, não achei justo e fui o primeiro a ataca-lo, ok? O primeiro, muitos criticaram e tal, fui primeiro artista a se manifestar pelas filhas mulheres que tenho. Fui o primeiro a falar porque de fato queria prisão dele, até o momento de ser preso, não comentei mais nada. Antes dele ser preso, chamei de covarde, tudo, depois que ele foi preso, eu disse gente, agora é (com a) Justiça, deixa ele pagar, muita gente queria atacar, gritar, muita gente aqui na rua queria pegar ele, aí eu disse ‘gente não vamos com as próprias mãos não, deixa ele pagar”, iniciou.

Depois, o humorista continua o discurso dizendo que o músico vai pagar caro e torce para que ele aprenda com isso. “Mas que volte transformado porque no meu entendimento de cristão, no meu entendimento com Jesus, viemos ao mundo para perdoar, para ter o coração generoso assim como Jesus foi com a gente. Nos perdoou, morreu na cruz para nos salvar. Temos que ter o coração generoso. Tudo bem se não for, que Deus um dia faça você pensar assim. Tem gente que adoece por não saber perdoar. Vamos liberar esse perdão, a questão de uma nova chance só a pessoa, só depende do Dj Ivis ter uma nova chance, não é a gente que vai dar, ele que vai construir isso, ele que vai (construir) com a sua mudança. Violência gera violência. Esse ódio de dizer que Tirulipa tá errado, libera o perdão, isso faz mal”, finalizou.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da FolhaPress