Veja vídeo: Tirulipa é expulso da Farofa da Gkay após ser acusado de assédio por influenciadoras

Redação AM POST

O humorista Tirulipa foi expulso da Farofa da Gkay nesta terça-feira (6) após ser acusado de assédio em uma brincadeira do evento.

Continua depois da Publicidade

A dinâmica imitava a Banheira do Gugu, do “Domingo Legal” dos anos de 1990 e 2000, que se baseava em homens e mulheres de roupas de banho que tentavam impedir que famosos pegassem sabonetes em uma banheira. Na ocasião, o humorista desamarrou biquinis de influenciadoras que competiam. Ele também foi acusado de tocar nos seios de outra convidada.

Continua depois da Publicidade

“Eu me senti invadida. Isso é assédio. Isso não aconteceu só comigo como com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção”, desabafou a influencer Nicole Louise no Instagram.

De acordo com a página Choquei, os organizadores do evento já pediram para ele se retirar do local, após vídeos dele puxando biquínis de influenciadoras repercutirem na web.