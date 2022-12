Veja vídeo: Tirulipa se pronuncia após caso de assédio na Farofa da Gkay e pede perdão: “eu me excedi”

Redação AM POST

O humorista Tirulipa publicou vídeo na noite desta terça-feira (6) pedindo desculpas após sair da Farofa da Gkay por caso de assédio e se desculpou com as influenciadoras que se sentiram assediadas durante uma dinâmica comandada por ele que imitava a Banheira do Gugu, do “Domingo Legal” dos anos de 1990 e 2000. Na ocasião, o humorista desamarrou biquinis de influenciadoras que competiam. Ele também foi acusado de tocar nos seios de outra convidada.

A influencer Nicole Louise foi uma das que denunciou o caso no Instagram. “Eu me senti invadida. Isso é assédio. Isso não aconteceu só comigo como com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção”, desabafou.

Em sua resposta o humorista direcionou seu pedido de desculpas a Nicole e todas as outras blogueiras que se sentiram assediadas por ele, destacando que não era sua intenção.

“Depois de ter conversado com a Gkay e toda a produção da farofa eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui a Nicole que se sentiu assediada, não foi a minha intenção. Eu tentei levar, um brincadeira, uma alegria para a farofa mas eu me excedi”, disse o humorista que também afirmou que ele decidiu se retirar do evento.

Tirulipa mirou na “brincadeira” e acertou diretamente no assédio. Aiaiai 🤯😳 pic.twitter.com/SJdOcU2pOE — VICTOR LOPES 🍔 (@victorlopesituu) December 7, 2022

O motivo que o Tirulipa foi EXPULSO da ‘Farofa da Gkay’. pic.twitter.com/4JbIExP8MP — Paola Debochada 🧺 (@PaolaDeboche) December 7, 2022

Farofa da Gkay

O evento, promovido pela influenciadora digital Gessica Kayane,faz sucesso desde 2017. A edição de 2022 acontece entre os dias 5, 6 e 7 dezembro na cidade de Fortaleza, no Ceará.

A Farofa é conhecida pela participação de famosos e subcelebridades. Este ano, contará com exibição ao vivo do Grupo Globo.

A transmissão acontece ao vivo no Multishow, canal pago do Grupo Globo, durante os shows nortunos.

O evento da influenciadora digital conta com grandes nomes da música, como Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Souza e Wesley Safadão, entre outros.