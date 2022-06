Veja vídeo: ‘Vai estudar, pé no saco’, dispara Antonia Fontenelle para Juliette

Redação AM POST

A apresentadora Antonia Fontenelle usou as redes sociais para comentar a polêmica em torno da campeã do BBB21 Juliette Freire, que denunciou suposto caso de xenofobia de um estúdio de dublagem por lhe pedir para neutralizar o sotaque.

Continua depois da Publicidade

Antonia sugeriu que a ex-BBB está acusando injustamente as pessoas para desviar a atenção de sua formação artística. “Você quer passar na frente, furar a fila. Vai estudar, pé no saco”, disparou.

A própria influenciadora disse que já teve problemas com a jovem. “Tem uma moça, ex-BBB, que insiste em ser atriz, cantora, sei lá o que, sem estudar. Juliette e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia. Ela, inclusive, me arrumou um problema muito grande com essa palhaçada”.

Fontenelle finalizou o vídeo com falas agressivas, sugerindo que Juliette não estudou o suficiente para ocupar o lugar em que está. “Eu queria lhe pedir que.. te manca, vá estudar e pare de ficar acusando as pessoas de xenofobia. Existe uma coisa chamada personagem, perfil de personagem, que é importante que você entenda. O sotaque era nordestino? Não, não era! Porque se fosse, não teriam pedido pra você neutralizar. Isso não tem a ver com xenofobia, querida. Isso tem a ver com arte, coisa que você desconhece, porque você quer passar na frente, quer furar fila. Vai estudar, garota. Pé no saco, isso que você é”, finalizou Antônia Fontenelle.

Continua depois da Publicidade

Veja o vídeo:

Antônia Fontenelle sobre Juliette ter acusado produção de filme de xenofobia: “Ela insiste em ser atriz e cantora, sem estudar! Te manca, vai estudar…”pic.twitter.com/iugWOobDrI Continua depois da Publicidade — PAN (@forumpandlr) June 14, 2022