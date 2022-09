Veja vídeo: Whindersson Nunes é flagrado assistindo ao show de sua ex Luísa Sonza no Rock in Rio

Redação AM POST

Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que estão separados há dois anos, viraram assunto nas redes sociais neste domingo (4). O motivo foi um flagra feito por um internauta em que o humorista e youtuber aparece assistindo ao show de sua ex no Rock In Rio.

Continua depois da Publicidade

Nas imagens que viralizaram, Whindersson está nos bastidores do palco da apresentação de Luísa no Rock in Rio. “Será que ele vai participar do show?”, quis saber o internauta que gravou e publicou as imagens no Twitter.

Whindersson e Luísa se separaram em abril de 2020 após pouco mais de um ano da cerimônia de casamento. O término, na ocasião, envolveu muitas polêmicas e até rumores de traição. Atualmente, os dois estão solteiros.

Veja o vídeo:

Continua depois da Publicidade