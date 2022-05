Veja vídeo: Xand Avião é atingido por rajada de fogo no palco durante show

Redação AM POST

O cantor Xand Avião passou por um susto durante um show em São Paulo no último sábado (21/5). Ele cantava quando, ao se aproximar da borda do palco, foi atingido por uma rajada de fogo que fazia parte dos efeitos da apresentação. As chamas alcançaram o rosto e os braços do artista.

Continua depois da Publicidade

Felizmente, o cantor não teve ferimentos graves e tudo não passou de um susto. Em sua conta no Instagram, Xand compartilhou diversas fotos do show e ironizou a situação, dizendo que o show “pegou fogo”. “Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show”, completou.

Em nota, a assessoria de Xand confirmou o acidente e informou que ele sofreu leve queimadura. “Ele sofreu queimadura leve, foi atendido no local, medicado e passa bem. Tanto que o show não foi interrompido, mantendo sua duração prevista; e, no mesmo dia, seguiu para Brasília e se apresentou ao lado do cantor Gusttavo Lima”, diz a nota.

Veja vídeo:

Continua depois da Publicidade