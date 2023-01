Vencedora do do BBB17, Emilly Araújo alfineta Globo após discurso de Tadeu sobre Bruna e Gabriel: “deveriam ter feito em 2017”

Redação AM POST*

A vencedora do BBB17, Emily Araújo, reagiu à fala de Tadeu Schmidt sobre Bruna e Gabriel com uma cutucada. Nas redes socias, a influencer disparou na madrugada desta segunda-feira (23) que a emissora deveria ter tomado a mesma providência sobre o relacionamento dela com o médico Marcos Harter – ele foi expulso por agressão. “Parabéns Globo por fazer o que deveriam ter feito em 2017″, ironizou.

No início do programa ao vivo deste domingo (22), o apresentador do BBB23 alertou o casal sobre a saúde do relacionamento. Tadeu chegou a citar algumas atitudes conversas e deixou com que os dois tirassem suas próprias conclusões.

Nas redes sociais, a iniciativa dividiu opiniões. De uma lado os internautas aprovaram o discurso, do outro lado muita gente apontou ‘interferência no jogo’. E no meio dessa repercussão, Emilly Araújo decidiu de manifestar.

Em seu Twitter a campeã do BBB17 demonstrou ainda guardar mágoa da emissora ao relembrar a polêmica que viveu com Marcos Harter na casa mais vigiada do Brasil. Eles engataram um romance no confinamento, mas o médico se mostrou uma pessoa agressiva e acabou expulso.

Para Emilly, a Globo deveria ter feito a mesma coisa com ela, assim não precisaria “passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas”.

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu 🙏🏻 pic.twitter.com/IXhaUM17uC
— Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023