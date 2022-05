Vídeo: “Acho que falta respeito”, diz Arthur Aguiar sobre ex-colegas do BBB que não aceitam sua vitória

Redação AM POST

Arthur Aguiar saiu do “BBB 22” como campeão, mas enfrenta uma considerável rejeição fora da casa mais vigiada do país. Entre os ex-colegas de confinamento, o ator também não é o mais querido, tanto que vários outros participantes do reality já falaram mal dele. Por sua vez, o marido de Maíra Cardi deixa claro que se incomoda com a maneira como é tratado pelos outros brothers.

Arthur falou em matéria no Fantástico sobre a rejeição de alguns colegas à sua vitória durante durante o programa BBB Dia 101, e sobre como se sentiu.

“Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro”.

Durante o programa, muita gente criticou Arthur por se fechar e sempre declarar que estava sozinho. A mulher dele, Maíra Cardi, explica o comportamento: “O Arthur tem uma história muito forte com rejeição desde a infância, e toda vez que se sente atacado, ele entra nesse casulo, que foi o que aconteceu com ele lá dentro do jogo”.

