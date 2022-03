Vídeo: Arthur Aguiar critica aliados por entregarem liderança para Lina no BBB22: “decidiram me colocar no paredão”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Arthur Aguiar se desentendeu com seus aliados, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby, por abandonarem a prova de resistência no BBB2 para presentear Linn da Quebrada com liderança nesta sexta-feira (25).

Segundo ele, os colegas não pensaram que ele poderá ser indicado ao paredão pela nova líder. “Vocês decidiram me colocar no paredão”, reclamou. “O jogo é individual, eu que crio as expectativas.”

Os amigos argumentaram que fizeram o que o coração mandou na hora e que sentiram que Lina havia sido muito guerreira e merecia a liderança, por isso desistiram juntos da prova. Eles disseram que não houve uma combinação, apenas se olharam e perceberam que estavam com o mesmo pensamento.

“Eu não faria”, afirmou o ator.

Com a vitória Lina é a primeira a ganhar vaga no Top 10 da edição e também R$ 24 mil que é o prêmio da prova.

