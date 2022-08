Vídeo: Berg Guerra faz desabafo em palco sobre tratamento desigual com artistas locais: “dê valor pra quem é daqui”

Redação AM POST

O cantor amazonense Berg Guerra fez um desabafo em tom de decepção no palco durante um evento, no último sábado (6), no Studio 5, e denunciou o tratamento desigual que sofreu como artista local.

Ele reclamou de condições precárias do camarim cedido a ele, e pediu respeito e valorização aos artistas locais. “E nós não ‘presta’, não? Tem que ter respeito! Eu sou f*** e não me troco por nenhum de fora. Pode trazer, pode trazer. É ou não é meu povo?”, começou o cantor, já com a voz embargada.

“Velho, estou indignado, sério mesmo, estou emocionado! Eu acho que só faltou um pouco de comunicação das pessoas. A Roberta Miranda tem tudo no camarim dela. No meu, nem ar condicionado ligado tinha”, continuou o desabafo do cantor, que teve o momento filmado e compartilhado nas redes sociais.

O cantor recebeu aplausos e apoio da multidão que prestigiava o show. Além de Berg Guerra, o evento também teve atrações de artistas como Marquinho Marckie e a Banda Forrozão Autêntico, que fizeram shows antes da entrada de Roberta Miranda.

“Eu quero que tenham respeito, não só eu, mas quando outros cantores vierem de fora, dê valor pra quem é daqui, porque nós temos qualidade”, pediu o cantor amazonense.

