Vídeo: Fake news sobre morte do filho de Marília Mendonça é publica por hackers nas redes sociais; entenda

O perfil do cantor Murillo Huff, 27, teve os perfis no Twitter e no Instagram hackeados durante a noite de desta sexta-feira (23) e hackers compartilharam informações falsas ao anunciarem a morte de Leo, filho do artista com a cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021. A informação foi confirmada em nota oficial da equipe do artista.

Ruth, mãe de Marília Mendonça, também se posicionou nos stories do Instagram. “Passando para desmentir um maldoso que hackeou as redes sociais do Murilo Huff e comunicou o falecimento do Leo. Está tudo bem aqui em casa, não aconteceu nada. O mundo está cada vez pior. Assustaram o pai e a mãe do Murilo. Só não me assustou porque estou aqui com o Leo”.

FIQUEM CALMOS, ESTÁ TUDO BEM!!! ♥️ Te amamos muito Léo!! pic.twitter.com/yVJnCkBtOq — Rebanho da Marília 👑 (@rebanhodamm) December 23, 2022

Murilo Huff está em São Paulo para uma apresentação na Villa Country, casa de shows localizada na zona oeste da capital paulista.