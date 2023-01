Vídeo: Fred Nicácio e Marília são escolhidos para o ‘Castigo do Monstro’ no BBB23

Redação AM POST*

Fred Nicácio e Marília foram escolhidos por Aline Wirley e Bruno Gaga, vencedores da primeira Prova do Anjo, para cumprirem as tarefas nada confortáveis do ‘Castigo do Monstro’ no BBB23 neste sábado (21).

O Monstro consiste em a dupla ficar vestida de biscoito e caçará likes pela casa. Além disso, cada um castigados perde 300 estalecas. Aline e Bruno ficaram em duvida se colocava eles ou Domitila e Cezar.

Aline e Bruno escolheram Fred Nicácio e Marilia para o monstro da semana! #TeamAline #BBB23 pic.twitter.com/mfC7x8UnGS — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) January 21, 2023

Fred e Marília ficaram chateados por terem sido escolhidos para o castigo. A casa já está dividida em dois grupos.

Os brothers que venceram a prova darão imunidade a uma dupla de sua escolha. Fred e Ricardo já estão imunizados, e Bruna e Larissa são as líderes da semana. Além disso, os dois terão direito a um almoço especial com convidados de sua escolha, onde receberão recados de seus familiares. Aline e Bruno escolheram Amanda e Cara de Sapato para almoçarem com eles.