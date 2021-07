Vídeo: Gabigol comemora retorno ao Brasil após sensitiva prever queda de avião

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O atacante do Flamengo Gabigol, comemorou em grande estilo o pouso do avião do time no retorno ao Brasil, na tarde desta quinta-feira (15), após uma sensitiva declarar que, se o jogador viajasse com o time para a Argentina, na volta, o avião iria cair.

“Se ele (Gabigol) for nesse voo, na volta não consegue entrar no Brasil porque o avião vai cair e o time inteiro de futebol será dizimado. É o time inteiro, não vai sobreviver um para contar história, infelizmente”, afirmou Lene Sensitiva.

“O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele, então eu quero pedir ao Flamengo que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira. Eu peço, em nome de Jesus, que vocês não permitam que o Gabigol entre nesse voo porque se ele entrar, esse avião não volta”, alertou.

É, pelo visto, a suposta vidente estava errada.

Em vídeo publicado nos stories do instagram, o jogador comemorou aos gritos o pouso do avião. Na legenda, ele escreveu “Deus é conosco”.

Não demorou muito para que o vídeo repercutisse nas redes sociais. A postagem acontece após Lene Sensitiva prever que o avião do time Rubro-Negro cairia, caso Gabigol fosse escalado para o jogo ocorrido na quarta-feira (14), contra o Defensa y Justiça.

