Vídeo: Giovanna chora ao descobrir que foi cancelada fora da Casa de Vidro do BBB 23

Giovanna Leão, 25, uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 23, mal estreou e já está sofrendo com os comentários nas redes sociais. A empresária chorou dentro do confinamento ao ser informada das críticas que está recebendo pelo público que acompanha a atração no shopping.

Nas redes sociais, usuários estão usando adjetivos como “forçada” e “debochada” para descrever a sister. Tuítes antigos da conta dela estão sendo compartilhados e os internautas estão chamando a participante de “racista”.

Em uma das postagens recuperadas de Giovanna, ela usa a palavra “macaca” ao dizer que as pessoas “não sabem zoar”. Em outra publicação, ela pergunta se “qualquer coisa mesmo é racismo, machismo, homofobia ou transfobia?”.

Depois de deletarem as publicações, a equipe da candidata a sister assumiu que ela estava errada na situação e pediu compaixão para que a paulista pudesse mostrar sua evolução.

“As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância”, diz a nota.

giovana a uma hora atrás: não tenho medo do cancelamento

ela agora: pic.twitter.com/74K91T7zHb Continua depois da Publicidade — tats (@pestinhw) January 10, 2023

Casa de Vidro

Os quatro participantes da casa de Vidro do “BBB 23”, montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foram apresentados na manhã desta terça-feira (10). A apresentadora Ana Clara foi a responsável pela primeira conversa com os participantes Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel.

Os quatro fizeram uma breve apresentação sobre eles após darem um rápido oi para o público, que os aguardava do lado de fora da casa de vidro.

A Casa de Vidro do “BBB 23” vai contar com uma dinâmica que determina o time final de participantes do programa.

Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro acontece antes da estreia do programa. Os candidatos a brothers e sisters vão disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local.

Os quatro participantes disputam duas vagas para entrar no programa, que tem estreia marcada para 16 de janeiro.