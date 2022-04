Vídeo: Lula acusa brother do BBB22 de manipular votações com ‘indústria de robôs’; internet aponta Arthur Aguiar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O pré-candidato às eleições presidenciais Luis Inácio Lula da Silva (PT) citou o programa Big Brother Brasil ao falar sobre esquemas de manipulação de votos e diz ter ouvido que um participante montou uma “fábrica de computadores” para votarem nele na final do programa. A declaração do político foi dada durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (26).

“Estão entrando agora para ver quem vai ganhar, e tem um cara que está com esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Brother, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro, e ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Enquanto o cara que não tem, precisa pegar o telefone e votar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez que é essa, que brincadeira que é essa?”, disse.

Internautas apontam que o ex-presidente se refere ao participante e ator carioca Arthur Aguiar. A fala do petista repercutiu nas redes sociais e a torcida do brother não ficou nada satisfeita com o comentário do ex-presidente.

A final do Big Brother Brasil acontece nesta terça-feira (26), na qual três participantes do Camarote disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão. Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva são os finalistas.

Veja vídeo:

E essa história aqui? 🤔 #EquipeLula https://t.co/xUFs3L0nrY — Lula (@LulaOficial) April 26, 2022