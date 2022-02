Vídeo: Mãe de Whindersson Nunes detona ex-noras em entrevista e humorista reage: “tô morto de vergonha”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O humorista Whindersson Nunes reagiu a prévia da entrevista concedida pela mãe dele, Valdenice Nunes, ao podcast “Ielcast”, que chamou atenção pelo tom de crítica às ex-noras, Maria Lina e Luísa Sonza.

A entrevista está programada para ser veiculada completa nesta quinta-feira (24), às 12h, no Youtube, mas Whindersson Nunes se pronunciou nas redes sociais após a repercussão negativa e disse que não vai deixar que a entrevista seja postada na íntegra.

Whindersson afirmou que a mãe foi usada para gerar polemicas e disse que a entrevista completa não vai ao ar. “Galera sendo bem sincero, estão usando minha mãe, chamam pra uma entrevista querem saber da minha vida, dá pra ver pelo “vídeo liberado”, lógico, vamos escolher uma que saiam até no Hugo Gloss. Eu já falei pra minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso tá acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair, e eu vou fazer o máximo pra ninguém se prejudicar mais com esse tipo de coisa, desculpa todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha”, escreveu no comentário do post de Hugo Gloss.

Segundo Valdenice Nunes, as duas ex-noras podem ser definidas como “fuxiqueiras”.

“Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: ‘Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]. Ele, então: ‘Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não’. Eu respondi: ‘Quem aceita a mulher, aceita a família todinha’. Mas mudei [de assunto], fiquei com medo de ele ficar com raiva e eu estava na casa dele. Tive que procurar o meu lugar’”, disparou.

