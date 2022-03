Vídeo: Maíra Cardi rebate comentários de Luana Piovani sobre Arthur: “Você traiu também, então fique quieta”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A empresária Maíra Cardi rebateu fala da atriz, Luana Piovani, que usou as redes sociais para criticar a eliminação de Jade Picon do BBB22 no dia internacional das mulheres e deixar Arthur Aguiar no jogo. Piovani disse que o público preferiu deixar um homem que já traiu a esposa na casa.

“Meu primeiro comentário sobre esse reality: vocês viram o que vocês fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no dia internacional da mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas a mulher dele ama ele e eles são felizes, graças a Deus. Mas é só pra vocês pensarem na atitude de vocês, porque pensar… é bom, viu, gente? (Cabeça) não é só pra ter cabelo bonito, não, e ficar mudando de cor. No dia da mulher, vocês tiraram uma mulher”, criticou Luana em suas redes sociais.

Antes de direcionar sua fala a Luana, Maíra diz que espera que Jade tenha um caminho de muito sucesso, mas que as decisões do público sobre manter uma pessoa no jogo ou não, não deve se basear nas causas que cada participante defende. “O Big Brother é não é um jogo de causas. A gente tem que colocar em pauta as coisas que ela fez ali (no jogo). (…) Se a gente for defender uma causa e jogar fora todo o resto. Então não é sobre jogo”, disse.

Se dirigindo diretamente a Piovani, Maíra afirma que ela não tem direito de falar sobre as traições de Arthur, já que a atriz também já traiu o ator Rodrigo Santoro, quando eles estavam juntos: “Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio você falar dessa maneira: ‘Ah, vocês deixaram pra ficar o cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca pra falar sobre isso. Você traiu também e você também admitiu que traiu – inclusive você falou que se sentiu culpada -. Então quem tem telhado de vidro, fica quieta!”

“Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Pelo meu marido, pela minha família. Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre esse assunto!”, finalizou Maíra, se referindo à traição de Luana durante o namoro com Rodrigo Santoro. Os dois namoraram de 1997 a 2000.

