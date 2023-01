Vídeo: Moradores se revoltam com Anitta após cena de sexo oral em comunidade no Rio viralizar

Redação AM POST*

Anitta participou das gravações de um clipe na comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (26). A cantora virou um dos principais assuntos nas redes sociais após viralizar vídeo dela simulando sexo oral em um homem no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não é possível, que cena ridícula” e “Vão pensar que todos nós fazemos isso no beco” foram algumas das frases ditas por moradores da comunidade após Anitta gravar cenas para seu novo clipe.

De acordo com o colunista Lucas Pasim, pouco antes da cena de sexo oral, a equipe de Anitta seguiu para um beco e pediu que o local ficasse o mais vazio possível. Ruas que levavam ao beco foram fechadas, e os moradores orientados a não gravar.

No entanto, após perceberem que haveria uma simulação de sexo oral, diversos moradores se revoltaram e ficaram incomodados com a imagem que Anitta estava passando do local. O incômodo foi geral logo que o vídeo “vazado” circulou na comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fontes do colunista informaram que a equipe de Anitta se preocupou que não houvesse crianças por perto.

Nas redes sociais, as imagens também repercutiram e dividiram opiniões. “Só reforça a sexualização das mulheres de comunidade”, “Deveria mostrar as mulheres guerreiras, que vendem marmita na rua e não isso” e “O que ela fez foi ridículo, e não soma em nada no que de fato é a cultura brasileira” são alguns dos comentários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE