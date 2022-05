Vídeo mostra Dado Dolabella levando paulada em praça; assista

Redação AM POST

O ator Dado Dolabella foi agredido com pauladas em Alto Paraíso de Goiás, cidade turística na Chapada dos Veadeiros (GO), a 200km de Brasília, após se envolver em uma confusão com os moradores do local. O artista registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil em 4 de abril deste ano. A informação é do site Matrópoles.

Em um vídeo divulgado pelo site é possível ver que um homem discute com Dolabella e desfere chutes no ex-global. Segundo testemunhas, a briga teve início porque o cantor teria se envolvido com uma mulher casada da região.

De acordo com o boletim registrado por Dado, ele recebeu uma paulada nas costas quando estava em uma praça mas não conseguiu identificar quem havia batido nele.

As imagens forma feitas por um morador da cidade, que estava indo a um mercado do local quando flagrou a confusão.