A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

O paraibano que é alvo de investigação por suposta sexualização infantil, aparece chorando em gravação antiga que viraliza nas redes.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 11:35

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – O influenciador e youtuber Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta sexualização de crianças e adolescentes, aparece chorando em um vídeo que viralizou nesta quinta-feira (14). Nas imagens, ele recebe palavras de conforto da pastora Renallida Lima, que o defende e reconhece seu apoio em momentos difíceis.

PUBLICIDADE

Apesar da repercussão recente, a gravação é antiga. A coluna apurou que foi feita no ano passado, na casa de Hytalo em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. No vídeo, a pastora, que atualmente enfrenta uma disputa judicial com o influenciador, afirma que ele demonstrou solidariedade e compromisso religioso. “Nenhum crente ligou pra mim, nenhum pastor. Ele, pra mim, foi mais crente que muitos de vocês”, diz Renallida, emocionando-se junto a Hytalo.

Leia mais: Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão por suspeita de exploração de menores

PUBLICIDADE

A relação entre os dois atualmente é conturbada. Em 2024, Renallida processou Hytalo alegando que foi impedida de acessar um galpão comercial registrado em seu nome, que havia cedido temporariamente para obras sociais e construção de um templo. Segundo a petição, o youtuber teria proibido a pastora de entrar no imóvel, instalado câmeras de vigilância e orientado trabalhadores a barrar sua entrada.

O caso de Hytalo Santos continua sob investigação pelas autoridades da Paraíba, enquanto o vídeo reacende debates sobre sua conduta nas redes sociais e seu envolvimento com menores de idade.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU.

há 30 minutos

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

há 32 minutos

Mundo

EUA revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos

Secretário de Estado Marco Rubio acusa funcionários de cumplicidade com trabalho forçado cubano.

há 45 minutos

Política

Alfredo Nascimento se reúne com líderes do PL em Brasília para traçar estratégia eleitoral de 2026

Reunião definiu critérios para candidaturas e debateu o futuro da direita no país, com participação do presidente nacional Valdemar Costa Neto.

há 54 minutos

Manaus

Escândalo: Crianças se enfrentam em lutas clandestinhas brutais na Zona Leste de Manaus; vídeo

Adolescentes e crianças agressivamente envolvidos em lutas ilegais no Bairro Zumbi.

há 1 hora