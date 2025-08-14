Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

Notícias de Famosos – O influenciador e youtuber Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta sexualização de crianças e adolescentes, aparece chorando em um vídeo que viralizou nesta quinta-feira (14). Nas imagens, ele recebe palavras de conforto da pastora Renallida Lima, que o defende e reconhece seu apoio em momentos difíceis.

PUBLICIDADE

Apesar da repercussão recente, a gravação é antiga. A coluna apurou que foi feita no ano passado, na casa de Hytalo em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. No vídeo, a pastora, que atualmente enfrenta uma disputa judicial com o influenciador, afirma que ele demonstrou solidariedade e compromisso religioso. “Nenhum crente ligou pra mim, nenhum pastor. Ele, pra mim, foi mais crente que muitos de vocês”, diz Renallida, emocionando-se junto a Hytalo.

Leia mais: Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão por suspeita de exploração de menores

PUBLICIDADE

A relação entre os dois atualmente é conturbada. Em 2024, Renallida processou Hytalo alegando que foi impedida de acessar um galpão comercial registrado em seu nome, que havia cedido temporariamente para obras sociais e construção de um templo. Segundo a petição, o youtuber teria proibido a pastora de entrar no imóvel, instalado câmeras de vigilância e orientado trabalhadores a barrar sua entrada.

O caso de Hytalo Santos continua sob investigação pelas autoridades da Paraíba, enquanto o vídeo reacende debates sobre sua conduta nas redes sociais e seu envolvimento com menores de idade.