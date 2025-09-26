A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra influenciador Luan Alencar ferido e com a boca quebrada; namorado é acusado da agressão

Ambos fizeram parte dos projetos Casa da Barra e Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 17:30

Notícias de famosos Um vídeo do influenciador digital Luan Alencar, publicado nesta sexta-feira (26), repercutiu fortemente nas redes sociais ao mostrar o jovem ferido relatando as agressões que teria sofrido em uma boate de Paris, na França. Nas imagens, Luan aparece com os lábios bastante machucados e visivelmente abalado, afirmando que está sem condições físicas de se recuperar do ocorrido.

“Tô destruído, não aguento andar direito”, diz o influenciador, com a voz embargada e dificuldade para falar. O registro circulou em diversos perfis de entretenimento e levantou discussões sobre violência em relacionamentos e a exposição de figuras públicas.

Acusações contra o namorado

A mãe do influenciador, Helida Alencar, havia usado as redes sociais mais cedo para denunciar o caso e acusar o então namorado de Luan, o também influenciador Caio Pires, filho do prefeito da cidade de Ibicuí, no sul da Bahia, de ser o responsável pela agressão.

Leia mais: Mãe do influenciador Luan Alencar, da turma de Carlinhos Maia, denuncia que filho foi espancado ao descobrir traição do namorado

Segundo Helida, a briga começou quando o filho flagrou Caio trocando beijos com outro homem durante uma festa em Paris. O confronto teria resultado em violência física.

“Eles agrediram o Luan, deram muito soco, chute, empurraram, murros na cabeça. Ele chegou a desmaiar. Foi Deus que livrou meu filho de algo pior”, desabafou a esteticista, em lágrimas, ao compartilhar a dor de acompanhar a situação à distância, já que está no Brasil.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Repercussão nas redes sociais

O caso rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do dia em plataformas como Instagram e X (antigo Twitter). Seguidores e fãs de Luan prestaram solidariedade ao influenciador, cobrando providências legais e reforçando a necessidade de denunciar situações de agressão, especialmente em relacionamentos.

