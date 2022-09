Vídeo: Naldo Benny ameaça MC Créu por polêmica com Moranguinho: ‘Vou te dar um pau’

Naldo Benny não escondeu sua revolta ao responder declarações feitas por MC Créu sobre Ellen Cardoso, a Moranguinho. Em vídeo publicado no Instagram, na madrugada deste domingo, o cantor ameaçou o DJ, que detonou a funkeira enquanto disputava no Paiol por uma vaga em “A Fazenda 14”.

Sem medir palavras, Naldo decidiu rebater os comentários feitos pelo DJ nas redes sociais: “Ô, filho da put*, eu tava fora do Rio de Janeiro, se você falar mais um ‘a’ da minha mulher, eu vou na sua casa te buscar. A minha mulher entrou na ‘Fazenda’ porque eu deixei para fazer um desejo dela artístico. Não foi por dinheiro porque a gente não precisa dessa porr*. Acabei de fazer dois shows no Rio de Janeiro. E você tá fodid* gritando o nome da minha mulher para entrar em um reality”, disparou.

“Já entendi a sua situação, mas você tá apelando para entrar na porr* de um reality que minha mulher entrou sem nem lembrar de você. Então, se você falar o nome da minha mulher de novo eu vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Eu estou afirmando, não tem polícia nem nada. Porque você é safad*, você é moleque”, continuou o dono do hit “Sabor de Chocolate”.

O cantor seguiu com as ameaças, deixando claro que não tem medo de partir para a briga com Créu: “Um bagulho de treze anos atrás você está trazendo à tona agora. Ela não era nem minha mulher, agora ela é mãe da minha filha e minha mulher. Eu vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau, tô falando de homem pra homem. Esquece a minha mulher, agora o bagulho é eu e você”, completou Naldo Benny.

https://www.instagram.com/reel/Cio0bYKjyZK/?igshid=YzA2ZDJiZGQ=

Entenda a treta

Créu e Ellen Cardoso se conheceram em 2008, quando a funkeira foi escolhida para substituir a Mulher Melancia. De acordo com Moranguinho, os dois teriam terminado a parceria por questões contratuais: “[Anos atrás] A gente teve uma discussão em um hotel em São Paulo. Ele disse: ‘Sai [da parceria], porque o seu nome sem mim não é nada’. E eu sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Por que ele não executou o contrato que tinha comigo?”, comentou ela, em conversa recente com os colegas de confinamento em “A Fazenda 14”.

Já o DJ tem uma versão diferente da história, que contou enquanto estava no Paiol, afirmando que Ellen registrou seu nome artístico judicialmente sem o conhecimento de Créu. “Ela pegou o hype e começaram as propostas, tipo de revistas, para ela ganhar dinheiro. Se ela era nossa artista, teria que dar uma porcentagem da grana [para empresa]. Aí o que ela fez? Do nada, decidiu sair. Conversou com a minha mulher, disse que não dava mais. Até falou que eu tinha casos com outras pessoas. Botou o terror!”, relatou.

“Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que eu silencio para sempre”, declarou Créu, que acabou perdendo a vaga na competição para Bia Miranda, a neta de Gretchen.

Fonte: O Dia