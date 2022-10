Vídeo: Rico Melquiades diz que AM tem por obrigação eliminar Lucas para vingar humilhação contra Ruivinha em A Fazenda

Redação AM POST

O atual campeão de “A Fazenda”, Rico Melquiades, desaprovou a atitude do fazendeiro Lucas Santos com a influenciadora amazonense Ruivinha de Marte em “A Fazenda 14” e convocou o estado da jovem a eliminar o peão quando ele for para a roça.

“Amazonas, Manaus tem por obrigação quando Lucas for para a roça tirar esse homem. Tirar ele entendeu? Para pode vingar a Ruivinha gente”, convocou.

“O cara ele não foi cômico, ele não foi engraçado, ele não tem carisma, entendeu? Ele quis humilhar a ruivinha”, apontou Rico.

Durante as delegações de tarefas feita por Lucas Santos, a peoa acabou sendo humilhada pelo Fazendeiro da Semana diante de todos seus colegas de confinamento. A atitude do rapaz causou revolta e indignação na web.

Em tom de deboche e com a imensa satisfação de delegar a tarefa mais difícil do programa para a participante, Lucas afirmou que a peoa iria “trabalhar para quem sabe aprender que uma hora tem 60 minutos”. Após pedir para que o peão parasse com a humilhação, Ruivinha foi ordenada a calar a boca por Lucas: “Você mesma se humilhou ao vivo. Quando você botar o chapéu aí você fala alguma coisa, quem vai falar agora sou eu”.

O ex-Carossel, inclusive, conseguiu fazer Ruivinha de chacota diante dos demais participantes ao perguntar com quem ela gostaria de dividir a tarefa. Após a peoa citar Iran Malfitano, Lucas, aos risos, disparou: “Resposta errada! Vai ser a Deborah!”, arrancando a gargalhada de seus aliados.

O Lucas aqui foi EXTREMAMENTE DESNECESSÁRIO com a Ruivinha de Marte, humilhar a menina assim me cortou o coração #AFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/pU797S9uEq — Canal das Estrelas ⭐ (@canalestrelasyt) October 20, 2022

Posteriormente, enquanto fazia o trato dos animais, Ruivinha não aguentou tamanha humilhação e acabou caindo no choro. “Eu não estou acreditando que ele me humilhou na frente de todo mundo. Eu fico passada com a maldade”, declarou a peoa.