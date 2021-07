Vídeo: Safadão defende pastor após web apontar suposto abuso sexual do religioso a criança em estorie do cantor

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O nome do cantor Wesley Safadão foi parar nesta segunda-feira (26) nos assuntos mais comentados do Twitter após um storie postado por ele no instagram viralizar na web e internautas apontarem abuso sexual ao verem o pastor André Vitor, que acompanha a família do artista há anos, abraçar, por trás, uma criança.

Nas imagens, o religioso aparece por trás de uma criança e coloca suas mãos muito próximas ao peito dela. A menina se solta e ele aparece abaixando a camisa em seguida. Após a repercussão, os Stories foram apagados e a assessoria de Safadão negou em nota as acusações feitas ao pastor.

“Com surpresa e muita lamentação que nos deparamos com as mensagens visualizadas em nossa rede social a respeito do André. O André é uma pessoa amiga e de nossa convivência íntima, cujo caráter não colocaremos aqui em jogo ou discussão. Ele está acima do peso e criou a mania de ficar puxando a camisa em todas as fotos, podem ver no Instagram dele. Atualmente, e infelizmente, conclusões e apontamentos são feitos sem quê nem pra quê, expondo pessoas a situações vexatórias e incriminatórias como esta. Sinceramente, lamentamos tudo isso e pelo carinho que guardamos ao André, nos negamos a dar voz ou eco a insinuações desta natureza”, diz a íntegra da nota.

Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. pic.twitter.com/MEIknHtvkN
— Nathaly – Blogueira de Baixa Renda (@bdebaixarenda) July 26, 2021

Até a maneira que ela solta ele, é nítido o incômodo — Maíra do Nunca Te Pedi Nada (@mairamedeiros) July 26, 2021

Qualquer mulher que já passou por uma situação assim na infância sente arrepios vendo isso. Seria incômodo se fossem dois adultos, sendo uma criança isso ME BATE UM NOJO, UM DESESEPRP TÃO GRANDE, DEUS COMO EU PASSEI POR ISSO NA MINHA VIDA. — Ana Virgínia (@AnaCamiletti) July 26, 2021

Tecido da bermuda enrugado pq tem algo se projetando para frente ou seja uma possível ereção pic.twitter.com/NcIJTpf1jv — Ricardo (@laranjabionica) July 26, 2021

O pastor também se pronunciou em vídeo no Instagram repudiando as acusações e alegou que costuma puxar a camisa para esconder a barriga.