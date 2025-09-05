A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Viih Tube e Eliezer vivem momentos de tensão com leões e tigres ao redor de quarto em hotel de luxo na África do Sul

O casal assinou um termo isentando o hotel de qualquer situação com animais que possa ocorrer.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 15:04

Ver resumo

Uma viagem de lazer à África do Sul virou uma experiência de pura adrenalina para o casal Viih Tube e Eliezer, que estão hospedados em um hotel no meio da savana. Durante a madrugada desta sexta-feira (5), eles foram surpreendidos pela presença de leões e tigres circulando ao redor da acomodação e compartilharam os momentos de tensão nos stories do Instagram.

PUBLICIDADE

Por volta da meia-noite, Viih revelou ter ouvido rugidos muito próximos. “Estão caçando? Meu Deus, rindo de nervoso. Amei”, escreveu. Horas depois, às 4h da manhã, foi a vez de Eliezer registrar o episódio: “Acordei muito no susto com leão rugindo. Parece que está dentro do quarto”.

PUBLICIDADE

Leia também: Isabelle Nogueira deixa escapar detalhe em vídeo durante viagem ao México e levanta rumores sobre novo romance; assista

O susto maior, no entanto, aconteceu quando o casal avistou um tigre encostado no vidro do quarto. Segundo Viih, o animal chegou a se apoiar sobre as patas dianteiras no vidro da janela, encarando-os. “Eu só não gritei porque uso quase cinco graus [nas lentes dos óculos] e não enxerguei. Só entendi na hora que ele tirou as patas do vidro, e agora deitou ali para dormir com a gente”, contou a influenciadora, ainda impressionada.

Apesar do clima de nervosismo, Viih e Eli destacaram que a experiência faz parte do pacote oferecido pelo hotel, que mantém os hóspedes em contato próximo com a vida selvagem. Antes de se hospedar, o casal assinou um termo isentando o estabelecimento de qualquer responsabilidade em casos de interação com animais. Por questões de segurança, os filhos, Lua, de 2 anos e meio, e Ravi, de apenas nove meses, não puderam acompanhar a viagem.

Mesmo assim, Eliezer não escondeu a apreensão. “O hotel tem essa cerca de proteção, mas confesso que fiquei preocupado porque se o leão quiser entrar, essa cerca não deve segurar”, escreveu em suas redes sociais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Motorista de app capota carro com duas crianças

Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas.

há 12 minutos

Amazonas

Feriado de 5 de setembro marca 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província

Data marca elevação à categoria de província e coincide com o Dia da Amazônia, destacando preservação ambiental e identidade regional.

há 19 minutos

Amazonas

Ipaam aplica R$ 1,39 milhão em multas por crimes ambientais durante operação no Amazonas

As irregularidades envolvem o transporte ilegal de quelônios e ovos da Amazônia, além do processamento de madeira sem licença.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Joelma chega no Aeroporto Eduardo Gomes para show no Sou Manaus e é recebida com festa por fãs

Dona de Manaus? A cantora foi tietada por fãs logo na chegada na capital amazonense.

há 1 hora

Brasil

Ex-professora é presa pela 4ª vez por furtar cartões de crédito em academias

Na residência da investigada, policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) encontraram cartões em nome de outras pessoas.

há 2 horas