Viih Tube e Eliezer vivem momentos de tensão com leões e tigres ao redor de quarto em hotel de luxo na África do Sul

Uma viagem de lazer à África do Sul virou uma experiência de pura adrenalina para o casal Viih Tube e Eliezer, que estão hospedados em um hotel no meio da savana. Durante a madrugada desta sexta-feira (5), eles foram surpreendidos pela presença de leões e tigres circulando ao redor da acomodação e compartilharam os momentos de tensão nos stories do Instagram.

Por volta da meia-noite, Viih revelou ter ouvido rugidos muito próximos. “Estão caçando? Meu Deus, rindo de nervoso. Amei”, escreveu. Horas depois, às 4h da manhã, foi a vez de Eliezer registrar o episódio: “Acordei muito no susto com leão rugindo. Parece que está dentro do quarto”.

Viih Tube e Eliezer passam perrengue com leões e tigres ao redor de quarto de hotel na savana africana pic.twitter.com/ngOwHBmw3E — Portal POP Mais (@sitepopmais) September 5, 2025

O susto maior, no entanto, aconteceu quando o casal avistou um tigre encostado no vidro do quarto. Segundo Viih, o animal chegou a se apoiar sobre as patas dianteiras no vidro da janela, encarando-os. “Eu só não gritei porque uso quase cinco graus [nas lentes dos óculos] e não enxerguei. Só entendi na hora que ele tirou as patas do vidro, e agora deitou ali para dormir com a gente”, contou a influenciadora, ainda impressionada.

Apesar do clima de nervosismo, Viih e Eli destacaram que a experiência faz parte do pacote oferecido pelo hotel, que mantém os hóspedes em contato próximo com a vida selvagem. Antes de se hospedar, o casal assinou um termo isentando o estabelecimento de qualquer responsabilidade em casos de interação com animais. Por questões de segurança, os filhos, Lua, de 2 anos e meio, e Ravi, de apenas nove meses, não puderam acompanhar a viagem.

Mesmo assim, Eliezer não escondeu a apreensão. “O hotel tem essa cerca de proteção, mas confesso que fiquei preocupado porque se o leão quiser entrar, essa cerca não deve segurar”, escreveu em suas redes sociais.