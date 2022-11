Vini Buttel fala sobre briga com Hadson; “Uma pessoa desequilibrada”

Redação AM POST

Após a pancadaria entre Vini Buttel e Hadson Nery, durante gravações do Celeiro da Justiça, na Record TV, nesta quarta-feira, 09, o ex-peão do reality A Fazenda 14 falou sobre o ocorrido. Vini informou que está bem, apesar dos vários hematomas pelo rosto.

Continua depois da Publicidade

“Estou chateado com todo o ocorrido, mas estou bem. O sangue que vocês viram foi daqui (mostrou o corte no supercílio), meu narizinho está intacto, meu pescoço está intacto, estou com alguns arranhões, parece que eu briguei com uma jaguatirica”, afirma o ex-peão.

Buttel registrou o Boletim de Ocorrência e afirmou que na delegacia foi informado que seu agressor, Hadson Nery possui 22 processos em aberto. “Essa outra pessoa já tem o histórico de ser agressivo, fui descobrir na delegacia que ele tem apenas 22 processos nas costas, então infelizmente ele cruzou o meu caminho e eu o dele, chegando a isso tudo”, afirmou.

Vini relatou que foi agredido ao defender Lucas de uma possível agressão. “Eu intervi a uma quase agressão, o Lucas estava na iminência de ser agredido, a gente estava em um programa de humor, ele não aguentou a provocação e já no finalzinho da gravação, estava indo tudo bem, ele já foi em cima do Lucas alteradíssimo, falando um monte de coisas.

Continua depois da Publicidade

“Eu me coloquei no meio dos dois? sim!, eu fui defender o meu amigo? sim!. Eu senti que ele estava na iminência de agredir o Lucas e eu não podia permitir isso, então infelizmente a gente foi para as vias de fato. Tudo será comprovado, porque estava sendo gravado, vocês vão ver”.

“Não teve covardia, não teve nada que estão falando, foi apenas uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo o seu momento. Eu não queria estar passando por isso, mas infelizmente estou aqui, mas estou bem”, finalizou.

Continua depois da Publicidade

Com informações de Metrópoles*