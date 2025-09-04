Vini Jr curte foto de Virginia Fonseca de biquíni em meio a rumores de romance entre os dois

Notícias de Famosos – A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Jr. voltaram a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (4/9), após novas aparições juntos durante a viagem da criadora de conteúdo à Espanha. Um carrossel de fotos publicado por Virginia, em que surge de biquíni se despedindo do país europeu, reacendeu rumores de um possível romance.

PUBLICIDADE

Na quarta-feira (3/9), os dois foram flagrados em um iate luxuoso em Marbella, cidade litorânea espanhola conhecida por atrair celebridades. Eles aproveitaram o dia de sol na companhia de amigos, mas fãs registraram o momento em que deixaram a embarcação juntos. As imagens, divulgadas pelo colunista Leo Dias, reforçam as especulações que circulam desde julho.

Leia mais: Virginia Fonseca e jogador Vini Jr são flagrados juntos em iate na Espanha; assista

PUBLICIDADE

Virginia está de férias na Europa desde o fim de agosto. A influenciadora, que se separou do cantor sertanejo Zé Felipe em maio, visitou inclusive o estádio do Real Madrid, clube onde Vinícius Jr. atua. O detalhe foi suficiente para aumentar ainda mais os comentários de seguidores sobre a proximidade entre os dois.

Rumores ganharam força em julho

A primeira vez que os nomes de Virginia e Vinícius Jr. foram associados foi em julho, após informações da colunista Fábia Oliveira. Segundo a publicação, a influenciadora teria participado das festas organizadas pelo jogador no Rio de Janeiro, em comemoração ao seu aniversário. Na ocasião, uma fonte afirmou que eles estavam em clima de intimidade, chegando juntos e permanecendo lado a lado em uma área mais reservada.

Virginia e Zé Felipe estavam juntos havia cinco anos e tiveram três filhos durante o relacionamento. Desde a separação, a vida pessoal da influenciadora tem sido alvo constante da curiosidade dos fãs, que agora acompanham de perto a suposta aproximação com Vinícius Jr.

Veja as fotos publicadas pela influenciadora: