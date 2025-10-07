A notícia que atravessa o Brasil!

Vini Jr é exposto em suposta troca de mensagens com modelo em meio a romance com Virginia Fonseca

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 13:55

Notícias de famosos O atacante Vini Jr voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o vazamento de supostas conversas com a modelo brasileira Day Magalhães, que atualmente vive na Itália. As mensagens vieram à tona pouco tempo depois de o jogador publicar a primeira foto ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, marcando publicamente a aproximação entre os dois.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, os prints revelam uma troca de mensagens recentes entre Vini Jr e a modelo, com a última conversa datada de segunda-feira (6). A reportagem afirma que, mesmo após se envolver com Virginia, o atleta teria continuado a manter contato com outras mulheres.




Leia também: Vini Jr. publica primeiro vídeo com Virginia Fonseca no TikTok

Ainda conforme a publicação, Vini Jr teria tentado diversas ligações para Day Magalhães depois da divulgação das mensagens. No entanto, ela não teria atendido. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de comentários entre fãs e curiosos, dividindo opiniões sobre a conduta do jogador.

Até o momento, nem Vini Jr nem Virginia Fonseca se manifestaram publicamente sobre o assunto. A influenciadora, conhecida por sua forte presença digital, não costuma reagir a boatos e rumores.

