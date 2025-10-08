A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Vini Jr. fala de fim de affair com Virginia: ‘Não correspondi e a decepcionei’

Jogador diz que refletiu sobre atitudes, pede desculpas públicas e defende “zerar tudo”.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 21:20

Ver resumo

Notícias de Famosos – Vini Jr., 25 anos, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, falou pela primeira vez sobre o fim do affair com a influenciadora Virginia Fonseca, 26. Embora a confirmação tivesse sido feita na terça (7) pela assessoria e pela própria Virginia, o atacante decidiu se manifestar na noite desta quarta (8), por meio dos Stories do Instagram. Em texto, afirmou que atravessou um período de reflexão e reconheceu atitudes que não representam quem deseja ser nem o tipo de relação que quer construir. Ele destacou que Virginia é “uma mulher incrível” e “uma mãe admirável”, por quem tem “carinho e respeito”.

PUBLICIDADE

Vini também mencionou que, desde que se conheceram, Virginia viajou três vezes a Madrid para vê-lo, abrindo mão de rotina e compromissos. Mesmo sem oficializar o relacionamento, disse que havia “conexão sincera”, admitiu que “se descuidou”, não correspondeu “da melhor forma” e a decepcionou. Por isso, pediu desculpas publicamente e defendeu “zerar tudo: sem mentiras, sem brigas, sem máscaras”, prezando por respeito, confiança e transparência.

O rompimento ganhou força após a divulgação de prints de conversas entre Vini e a modelo Day Magalhães, 26, que vive na Itália. À revista Quem, Day confirmou a veracidade das mensagens, disse manter contato com o jogador desde maio e relatou que ele a procurou mesmo após postar vídeo com Virginia. A modelo afirmou que não achou correta a exposição de Virginia, “sabendo que ele ainda me manda mensagens”, e relatou chamadas de vídeo recentes, inclusive com teor íntimo.

PUBLICIDADE

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Virginia, por sua vez, confirmou o fim ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na noite de terça (7), durante seu primeiro ensaio como rainha de bateria da Grande Rio. Disse que “acabou mesmo” e que rumores não a abalam: com quase 53 milhões de seguidores no Instagram, afirmou já estar acostumada à exposição.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

Três deputados do Amazonas votam para enterrar MP que arrecadaria R$ 17 bilhões com taxação de bancos e casas de apostas

Medida provisória que atingiria lucros de bancos e bets perdeu a validade após derrota do governo na Câmara.

há 41 minutos

Desaparecidos

Idoso some após sair de casa no bairro Nossa Senhora Aparecida em Manaus

Frank Aprígio foi visto pela última vez ao sair de casa, na zona sul.

há 45 minutos

Brasil

Câmara rejeita MP 1303 e frustra tentativa do governo de aumentar arrecadação com tributos sobre investimentos; texto caduca

Foram 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição.

há 1 hora

Manaus

UEA abre Mestrado em Ciências Humanas com 23 vagas com inscrições até 3 de novembro

Processo terá quatro etapas e aulas previstas para março de 2026.

há 1 hora

Amazonas

Hospital Público Veterinário do Amazonas atende 565 animais em três dias

Serviço por ordem de chegada exige RG, CPF, comprovante de residência e documento do pet.

há 2 horas