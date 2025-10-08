Vini Jr. fala de fim de affair com Virginia: ‘Não correspondi e a decepcionei’

Notícias de Famosos – Vini Jr., 25 anos, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, falou pela primeira vez sobre o fim do affair com a influenciadora Virginia Fonseca, 26. Embora a confirmação tivesse sido feita na terça (7) pela assessoria e pela própria Virginia, o atacante decidiu se manifestar na noite desta quarta (8), por meio dos Stories do Instagram. Em texto, afirmou que atravessou um período de reflexão e reconheceu atitudes que não representam quem deseja ser nem o tipo de relação que quer construir. Ele destacou que Virginia é “uma mulher incrível” e “uma mãe admirável”, por quem tem “carinho e respeito”.

PUBLICIDADE

Vini também mencionou que, desde que se conheceram, Virginia viajou três vezes a Madrid para vê-lo, abrindo mão de rotina e compromissos. Mesmo sem oficializar o relacionamento, disse que havia “conexão sincera”, admitiu que “se descuidou”, não correspondeu “da melhor forma” e a decepcionou. Por isso, pediu desculpas publicamente e defendeu “zerar tudo: sem mentiras, sem brigas, sem máscaras”, prezando por respeito, confiança e transparência.

O rompimento ganhou força após a divulgação de prints de conversas entre Vini e a modelo Day Magalhães, 26, que vive na Itália. À revista Quem, Day confirmou a veracidade das mensagens, disse manter contato com o jogador desde maio e relatou que ele a procurou mesmo após postar vídeo com Virginia. A modelo afirmou que não achou correta a exposição de Virginia, “sabendo que ele ainda me manda mensagens”, e relatou chamadas de vídeo recentes, inclusive com teor íntimo.

PUBLICIDADE

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Virginia, por sua vez, confirmou o fim ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na noite de terça (7), durante seu primeiro ensaio como rainha de bateria da Grande Rio. Disse que “acabou mesmo” e que rumores não a abalam: com quase 53 milhões de seguidores no Instagram, afirmou já estar acostumada à exposição.