Virginia Fonseca confirma fim do affair com Vinícius Jr

Notícias de Famosos – Chegou ao fim o affair entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr. A informação foi confirmada pela própria influenciadora ao jornalista Leo Dias. Em mensagem enviada ao colunista, Virginia explicou que os dois não mantinham um relacionamento sério e que a aproximação havia ficado apenas na fase inicial de conhecimento.

De acordo com Leo Dias, a decisão de encerrar o envolvimento ocorreu após a recente exposição de prints de conversas atribuídas ao atacante com uma modelo. A divulgação do material repercutiu nas redes sociais e, segundo relatado, influenciou o desfecho. Na troca de mensagens com o jornalista, a influenciadora foi objetiva ao descrever o status da relação: “Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada — nem algo sério, nem algo não sério”.

Com isso, Virginia reforça que não havia compromisso formal entre as partes e indica que o contato não terá continuidade. A confirmação encerra especulações sobre o rumo do envolvimento, que vinha sendo acompanhado de perto pelo público e pela imprensa de celebridades. O caso segue repercutindo, especialmente pela associação entre o término e a divulgação dos registros de conversas atribuídos ao jogador.

As informações foram confirmadas por Virginia a Leo Dias e publicadas pelo Metrópoles.