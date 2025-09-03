Virginia Fonseca e jogador Vini Jr são flagrados juntos em iate na Espanha; assista

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, e o jogador do Real Madrid, Vini Jr., de 25, foram flagrados juntos nesta quarta-feira (3) ao desembarcarem de um iate em Marbella, na Espanha. O flagra foi registrado e divulgado pelo Portal Leo Dias, alimentando ainda mais os rumores de um possível relacionamento entre os dois.

Mais cedo, internautas já haviam compartilhado fotos e vídeos que mostravam Virginia e Vini Jr. aproveitando um passeio de barco, levantando especulações sobre a proximidade entre a influenciadora e o craque.

Após um dia cheio de curtição em Marbella, cidade litorânea da Espanha, Virginia e Vinícius Jr. foram flagrados pelo portal LeoDias deixando o luxuoso iate onde estavam com os amigos. Nas últimas semanas, os dois agitaram as redes sociais com rumores de um possível affair,… pic.twitter.com/7FmTYe4uD7 — LeoDias (@euleodias) September 3, 2025

O suposto romance vem sendo comentado desde que Virginia, ex-mulher do cantor Zé Felipe, participou da festa de 25 anos de Vini Jr., realizada no Rio de Janeiro. Na ocasião, circulam relatos de que os dois teriam ficado, aumentando a atenção do público e da mídia. Nas redes sociais, o jogador frequentemente interage com posts da apresentadora do Sabadou, curtindo fotos e vídeos, o que também contribui para os rumores.

Virginia chegou à Espanha no último final de semana, onde teria visitado o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na terça-feira (2). Antes disso, surgiram boatos de que a influenciadora teria jantado com Vini Jr. em um restaurante badalado, informação que ela mesma desmentiu.

A influencer anunciou o fim do casamento com Zé Felipe em maio deste ano. O ex-casal tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e continua residindo no mesmo condomínio em Goiânia (GO), mantendo proximidade para cuidar das crianças.