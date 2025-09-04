A notícia que atravessa o Brasil!

Virginia Fonseca intensifica treinos e exibe físico definido para o Carnaval 2026

Com estreia marcada como rainha de bateria da Grande Rio em 2026, Virginia mostra evolução física e divide opiniões nas redes sociais.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 22:47

Notícias de Famosos – A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca tem movimentado as redes sociais com a mudança visível em seu corpo. Faltando pouco mais de um ano para o Carnaval de 2026, quando fará sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a artista intensificou os treinos de musculação e vem compartilhando cada etapa da preparação com seus mais de 45 milhões de seguidores.

Em registros recentes publicados no Instagram, Virginia aparece de biquíni exibindo quadríceps definidos, abdômen marcado, bíceps volumosos e glúteos mais empinados. A transformação física chamou atenção não apenas pelo aspecto estético, mas também pelo foco e disciplina demonstrados pela influenciadora, que divide a rotina entre a carreira de empresária, os compromissos no Sabadou com Virginia, no SBT, e a vida familiar.

Estou focada, cuidando do corpo e da mente para entregar o meu melhor na avenida”, afirmou em entrevista, ressaltando que a preparação vai além da aparência, envolvendo também saúde e bem-estar.

Comparações e repercussão

Apesar de receber muitos elogios, Virginia tem sido alvo de comparações com Paolla Oliveira, atriz que já brilhou como rainha da mesma escola. Comentários em páginas de fãs e perfis de fofoca chegaram a questionar se o físico musculoso seria o ideal para o Carnaval. “Até porque é Carnaval, não fisiculturismo. Ainda sou mais a Paolla Oliveira”, escreveu um internauta.

Virginia, por sua vez, não entrou nas polêmicas e continua dedicada aos treinos. Sua estreia na Sapucaí é aguardada com grande expectativa pelos fãs e pela comunidade do samba, que veem na influenciadora uma das atrações mais comentadas do próximo Carnaval.

