Virginia Fonseca posta álbum com fotos sensuais de biquíni em iate mas limita comentários em meio a rumores de affair com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (3/9) ao publicar um álbum de fotos de biquíni em um iate em Marbella, na Espanha. As imagens, com um tom sensual e descontraído, chamaram a atenção dos seguidores e alimentaram ainda mais os rumores sobre um possível envolvimento da criadora de conteúdo com o atacante do Real Madrid, Vinicius Jr.

Na legenda, Virginia optou pela simplicidade: “Un día en Marbella”. Apesar da naturalidade do post, a influenciadora limitou os comentários da publicação, possivelmente para evitar uma enxurrada de mensagens relacionadas às especulações sobre sua vida amorosa. Ainda assim, o conteúdo viralizou rapidamente, alcançando milhares de curtidas em poucos minutos.

O destaque ficou por conta das poses de biquíni e da atmosfera luxuosa do passeio de barco, que reforçam a imagem de Virginia como um dos nomes mais influentes e seguidos do Brasil. Nas fotos, a empresária aparece relaxando ao sol e exibindo o corpo em cliques que mesclam naturalidade e sensualidade.

Enquanto Virginia compartilhava vários registros com amigos em alto-mar, Vinicius Jr. manteve discrição. O jogador optou por publicar apenas uma foto no recurso “Melhores Amigos” do Instagram, onde os stories ficam disponíveis apenas para contatos selecionados.

Pouco tempo depois, fãs flagraram Virginia e Vinicius deixando a embarcação juntos, o que acabou fortalecendo os rumores de romance que circulam desde julho. Embora ambos evitem confirmar qualquer relação, os indícios seguem alimentando o interesse da mídia e dos seguidores.

Virginia Fonseca está aproveitando dias de férias na Europa, em companhia de amigos. A influenciadora, que anunciou a separação do cantor Zé Felipe em maio deste ano, já havia feito uma visita ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde Vinicius Jr. atua como uma das principais estrelas do clube espanhol.

Veja fotos completas:

