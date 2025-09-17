Virgínia viaja para Madrid e deixa escapar evidências de que estaria na casa do jogador Vini Jr

Virgínia Fonseca voltou a chamar atenção de fãs e da mídia após viajar para curtir um bate e volta em Madrid, na Espanha, nesta quarta-feira (17). Porém ela deixou escapar indicíos de que está hospedada na mansão do jogador Vini Jr., apontado como possível affair da influenciadora após o término de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Pelas publicações feitas em seus perfis nas redes sociais, Virgínia apareceu treinando em uma academia cuja estrutura chamou atenção do público. Seguidores rapidamente notaram semelhanças com o espaço de treino do jogador do Real Madrid, incluindo aparelhos, piso azul, iluminação em LED e um vidro visível ao fundo dos vídeos.

“Mesma academia que Virgínia treinou hoje. Inclusive, alguns aparelhos dá para reconhecer. Seja feliz, Virgínia, isso aí”, comentou um dos fãs nas redes sociais, destacando a proximidade entre os locais. Outros internautas reforçaram a suspeita de que a influenciadora estaria na residência de Vini Jr., localizada na área nobre de Alcobendas, ao norte de Madrid.

Estrutura da propriedade

O imóvel de Vini Jr. possui cerca de 700 metros quadrados distribuídos em três andares, contando com seis quartos, sete banheiros e elevador interno, características que também foram percebidas em registros compartilhados por Virgínia. A influenciadora publicou vídeos e fotos na área externa da casa, onde é possível ver uma piscina rodeada por jardim e grama artificial, reforçando a proximidade com o local do jogador.

Além disso, Virgínia visitou a sauna da propriedade, acompanhada de seus amigos mais próximos, Duda Freire e Hebert Gomes, com quem posou em fotos na área externa. A presença do trio reforça que a viagem é tanto de lazer quanto para momentos de proximidade com o jogador, segundo especulações dos fãs.

Mais detalhes que chamaram atenção

Um detalhe curioso que teria despertado ainda mais suspeitas foi a presença de um videogame de edição comemorativa enviado a Vini Jr., que é embaixador da marca. O aparelho, de cor prata, apareceu ao fundo de um Story postado por Virgínia, reforçando a proximidade entre os dois.

O casal já foi visto recentemente em passeios de barco na Espanha, o que reforça a percepção de que há uma aproximação constante entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid. Apesar das especulações, nem Virgínia nem Vini Jr. confirmaram publicamente o relacionamento, mantendo um ar de mistério que alimenta as redes sociais.

Repercussão nas redes

Os fãs têm acompanhado cada passo de Virgínia em Madrid e comentado sobre a coincidência entre as academias, os equipamentos e outros detalhes da residência. A influência digital da influenciadora e o status de Vini Jr. como astro internacional fazem com que cada registro seja rapidamente viralizado.