Viúvo de Paulo Gustavo assume romance com cantor; saiba quem é

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, marcou presença no Rock in Rio neste sábado (10/9) e revelou estar investindo em um novo romance com o cantor Silva.

O dermatologista chegou acompanhado do artista na sétima noite do festival e falou sobre o possível casal. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixar rolar”, disse Thales.

Vale destacar que esta é a primeira vez que Bretas assume um relacionamento desde a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021, por consequências da Covid-19.