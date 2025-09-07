Vivian Wilson, filha trans de Elon Musk, revela vida simples e distante do luxo do pai bilionário

Vivian Wilson, filha trans do bilionário Elon Musk, surpreendeu ao revelar que não leva uma vida de luxo e que prefere viver de forma simples, apesar de ser herdeira de um dos homens mais ricos do planeta. Aos 21 anos, ela divide uma casa em Los Angeles com outras três pessoas, não por escolha excêntrica, mas porque essa opção é mais barata do que morar sozinha em uma das cidades mais caras dos Estados Unidos.

Em entrevista à revista The Cut, Vivian detalhou que seus planos para o futuro incluem ingressar em uma community college — instituições de ensino superior de baixo custo que fazem parte do sistema educacional norte-americano. “Faculdade é caro. Eu não tenho essa herança. As pessoas acham que tenho muito dinheiro. Não tenho centenas de milhares de dólares à minha disposição. Minha mãe é rica, certo? Mas, obviamente, o outro [Musk] acumula níveis inimagináveis de riqueza”, afirmou.

Ruptura com Elon Musk

A jovem já havia ganhado notoriedade em 2022, quando entrou com um pedido legal para mudar de nome e gênero, deixando claro que não queria mais ser associada ao pai biológico. Desde então, ela cortou completamente o contato com Musk, alegando que o empresário se recusou a aceitar sua identidade de gênero.

Nos últimos meses, Vivian criticou publicamente o fundador da Tesla e da SpaceX. Em entrevista à Teen Vogue, chegou a chamar o pai de “criança patética”, reforçando a distância entre ambos. O rompimento contrasta com o perfil de Musk, frequentemente envolvido em debates públicos sobre diversidade e liberdade de expressão nas redes sociais, mas que, segundo a filha, não conseguiu lidar com sua própria realidade familiar.

Vida longe da ostentação

Apesar do peso do sobrenome, Vivian afirma não ter interesse em acumular fortunas ou viver cercada de luxo. “Eu não tenho pretensão de ser super rica. Posso comprar comida. Tenho amigos, um teto e alguma renda para além das despesas, o que já é ótimo e muito mais confortável do que a maioria das pessoas da minha idade em Los Angeles”, destacou.

A declaração chama atenção porque vai na contramão da imagem normalmente associada a filhos de bilionários. Enquanto muitos herdeiros aparecem em tabloides exibindo mansões, carros esportivos e viagens milionárias, Vivian opta por uma vida discreta e com preocupações comuns à juventude de classe média, como o custo da moradia e da educação.

Estreia como drag queen

Nos últimos meses, Vivian também ganhou visibilidade na cena cultural de Los Angeles ao estrear como drag queen em junho deste ano. Apesar do sucesso nos eventos em que se apresentou, ela admitiu que não lida bem com a fama. A exposição repentina após revelar sua identidade e falar abertamente sobre a relação conturbada com o pai trouxe holofotes que, segundo ela, não buscava.

Entre duas realidades

Filha de Elon Musk com a escritora Justine Musk, Vivian vive em um paradoxo: ao mesmo tempo em que carrega o sobrenome de um dos maiores empresários do mundo, prefere trilhar um caminho próprio, distante dos bilhões acumulados pelo pai. Sua trajetória simboliza tanto a luta por identidade quanto a busca por independência financeira e emocional.

Para muitos, a história de Vivian reforça que, mesmo cercados por fortunas, os conflitos familiares e as dificuldades pessoais não desaparecem. Ao contrário, podem se tornar ainda mais intensos quando há divergências sobre aceitação e respeito.