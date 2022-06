Vyni realiza sonho de conhecer Parintins após exaltar festival durante o BBB22

Redação AM POST

O ex-BBB Vyni e a influenciadora digital Ruivinha de Marte visitaram, neste sábado (25/06), alguns dos atrativos turísticos de Parintins como o Mercado Municipal, Praça Digital, Porto, Praça da Catedral, além de conhecer o espaço oficial do Governo do Estado, organizado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), dedicado aos visitantes da ilha tupinambarana, que reúne diversos serviços.

“Estamos muito contentes em receber o Vyni e a Ruivinha de Marte que dão visibilidade para o Amazonas e, principalmente, para o Festival de Parintins, que atrai milhares de turistas”, destacou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

Vyni deu notoriedade para o Festival de Parintins quando esteve confinado no reality show Big Brother Brasil (BBB) e comentou que tinha como sonho sentir a emoção de vivenciar a experiência que só a ilha da magia proporciona.

“Na verdade, não está sendo um sonho, está sendo a realização de um sonho. Faltam até palavras para dizer o quão indescritível, quão mágico é estar aqui. Porque é como se fosse algo fora da realidade. É uma coisa completamente mística, é uma coisa inexplicável, é muito lindo aqui”, afirmou o ex-BBB.

Dentre os pontos turísticos visitados por Vyni, o Bumbódromo foi o lugar que mais o encantou. “É muito surreal, porque era uma coisa que eu só via pela televisão, há muito tempo, quando eu era criança. Então, você vê aquela energia e arrepia, independentemente para quem você torça, você arrepia com um grito, você arrepia com as músicas, você quer cantar, você quer dançar, você quer pular, é lindo”, ressaltou.

Durante visita à feira de artesanato indígena do Amazonas, a cacique Bia Kokama, de São Paulo de Olivença, ofereceu o famoso caxiri, uma bebida típica. “É uma bebida feita do abacaxi, que tem uma consistência, é o nosso energético natural que é utilizado na nossa festa que dura três dias”, explicou.

Com mais de 6 milhões de seguidores somente no Instagram, a Ruivinha de Marte, que ficou conhecida pelos conteúdos e gírias do Norte do Brasil, também conheceu os principais atrativos da cidade.

“Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre quis vir para o festival, mas nunca tive a oportunidade. Inclusive, gostaria de agradecer o convite e eu nunca vou esquecer”, destacou.

Tanto Vyni quanto Ruivinha de Marte fizeram registros nos painéis instagramáveis, desenvolvidos pela Amazonastur para a promoção turística do estado. Um deles fica localizado na Orla de Parintins, na Praça digital, composto por uma coleção de cartazes que celebra a cultura parintinense. Outro se encontra no Turistódromo, dedicado a reunir os principais atrativos turísticos do Amazonas inseridos em uma réplica de uma mala com 2,7 metros de altura.