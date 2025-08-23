Wanessa Camargo se pronuncia após boatos de que teria sido agredida por Dado Dolabella; veja o que ela disse

A cantora Wanessa Camargo, de 42 anos, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (22) para esclarecer rumores sobre uma suposta agressão envolvendo o ex-namorado, o ator Dado Dolabella, de 45 anos. As informações começaram a circular após uma confraternização dos participantes do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

PUBLICIDADE

Em publicação no Instagram, Wanessa afirmou que não houve qualquer agressão física e que o episódio se tratou apenas de uma crise de ciúmes de Dado em relação ao cantor Luan Pereira, de 22 anos. “Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem!”, afirmou a cantora.

O relacionamento de Wanessa e Dado é conhecido por idas e vindas ao longo dos anos. O casal namorou inicialmente entre 2000 e 2002, retomou o romance entre 2003 e 2004 e voltou a se relacionar quase vinte anos depois. Atualmente, Wanessa está separada, focada nos filhos e na carreira musical, e mantém uma amizade com o ex-companheiro. “A gente continua sendo amigo. Agora no final, a gente ficou indo e voltando e continuamos sendo amigos”, disse.

PUBLICIDADE

Segundo a cantora, o episódio recente não afetou sua rotina profissional nem familiar. Wanessa segue comprometida com seus trabalhos, incluindo apresentações e compromissos relacionados à música, e destaca que o relacionamento com Dado atualmente é pautado pelo respeito e amizade.

O episódio reacendeu o interesse da mídia e do público sobre a vida pessoal de Wanessa, mas a artista utilizou a oportunidade para desmentir rumores falsos, reforçando a importância de não espalhar informações sem confirmação. A cantora também demonstrou preocupação com a repercussão nas redes sociais e o impacto de notícias equivocadas sobre sua imagem e sobre as pessoas envolvidas.