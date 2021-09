Wesley Safadão e esposa foram indiciados por irregularidades na vacinação contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Acusado de furar fila de vacinação, o cantor Wesley Safadão, a esposa dele, Thyane Dantas, além de mais seis pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Ceará, por irregularidades na vacinação contra a Covid-19. O inquérito foi enviado ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nesta quarta-feira (29).

Continua depois da Publicidade

O casal e cinco dos indiciados devem responder judicialmente pelos crimes de peculato e infração de medida sanitária. A Polícia Civil do Ceará, informou que as penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão. Entre os indiciados, está também o nome de Sabrina Tavares, produtora do cantor, no entanto ela é acusada somente pelo crime de infração de medida sanitária.

A Polícia Civil informou que as investigações indicaram que três servidores públicos da Secretaria da Saúde do Município (SMS) de Fortaleza “foram os responsáveis pelo sucesso da vacinação do trio”. Eles contaram com o apoio e participação de mais duas pessoas, que não atuavam no governo municipal.

Em nota, a polícia relatou que “ficou caracterizado que a vacinação das três pessoas investigadas decorreu de um prévio ajuste entre elas, uma pessoa próxima ao cantor e uma outra pessoa, que por sua vez, possuía contato com os três servidores públicos, descartando a hipótese de coincidência despropositada e/ou falha, a título de culpa, das pessoas que trabalhavam no local”.